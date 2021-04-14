Ким Кардашьян в откровенном топе похвасталась бриллиантовым колье. Фото
Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимком, на котором продемонстрировала свою обновку – массивное колье с бриллиантами.
Соответствующий кадр звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала в обтягивающем топе, который выгодно подчеркнул грудь, и с блестящим аксессуаром на шее.
Свой образ знаменитость дополнила выразительным макияжем, помадой на губах нежно-розового оттенка и объемной укладкой.
Кроме того, фотомодель сообщила, что украшение было изготовлено по ее заказу, поэтому она сразу же его примерила, как только получила доставку.
"Люблю свое новое колье на заказ от jayfederjewelers", – говорится в подписи к фото.
Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Ким Кардашьян засветила пышную грудь в сексуальном белье. Знаменитость позировала в откровенном наряде, при этом она держала руки прямо перед собой и кокетливо смотрела в объектив.
Также Ким Кардашьян поделилась с поклонниками серией пикантных фото с отдыха. На опубликованных снимках она позировала в откровенном черном бикини, лежа в гамаке над водой. Свой образ звезда она дополнила стильной кепкой и солнцезащитными очками.