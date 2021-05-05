Ким Кардашьян угодила в скандал из-за контрабанды знаменитой скульптуры

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян попала в скандал из-за фрагмента древнеримской статуи Афины скульптора Мирона, которая была приобретена на имя знаменитости. Так, власти Италии считают его украденным.

Об этом пишет издание Daily Mail. Отмечается, что в 2016 году таможенники конфисковали скульптуру, которая была частью партии предметов интерьера на имя Кардашьян общей стоимостью 750 тысяч долларов.

Статуя датируется первым веком и прибыла в Лос-Анджелес, когда телезвезда и ее экс-супруг Канье Уэст делали ремонт в своем доме в Калабасасе.

На прошлой неделе власти США подали гражданский иск о конфискации указанного имущества. Кроме того, вместе с Кардашьян в документах фигурирует Аксель Вервордт – знаменитый бельгийский дизайнер и торговец антиквариатом.

Сама светская львица отрицает свою причастность к контрабанде, а ее представитель заявил, что знаменитость не покупала статую и ее имя могло быть использовано без разрешения. На данный момент Кардашьян надеется, что скульптура будет возвращена законным владельцам.

Коротко о знаменитости:

Ким Кардашьян – американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами " и "Семейство Кардашьян".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ким Кардашьян угодила в скандал на религиозной почве в Израиле. Как оказалось, евреи не были рады визиту Кардашьян. Причина тому – скандальная репутация звезды.