Кэмерон Диас попала в объективы папарацци со своей полуторагодовалой дочерью. Фото

48-летняя американская актриса и экс-модель Кэмерон Диас, которая оставила свою карьеру ради семьи, впервые за долгое время попала под прицел папарацци. Звезда, держа на руках свою полуторагодовалую дочь, направлялась к машине.

Фотографам удалось подловить актрису в Беверли-Хиллз, пишет Ok Magazine. Кэмерон была одета в своей традиционной в последнее время одежде повседневного стиля.

Для выхода на улицу Диас надела черный макси-сарафан на тоненьких бретелях и светлые сандали-биркеншток. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками, а волосы собрала в хвост. Кроме того, на ее руке висела темно-бордовая плетеная сумка.

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Вероятнее всего, Кэмерон со своей дочерью Рэддикс выходили из частного дома после посещения занятия по плаванию для малышки.

К слову, в 2015 году Кэмерон Диас вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. В 2019 году с помощью суррогатной матери на свет появилась их дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть слили пикантные снимки Кэмерон Диас. На фото актриса с каштановым цветом волос, в мокрой белой рубашке позировала у моря.