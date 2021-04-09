Кейт Миддлтон превращается в принцессу Диану – СМИ

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в общении с людьми использует мощные жесты, точно так же, как когда-то это делала принцесса Диана, ее покойная свекровь.

Это подметил королевский биограф Эндрю Мортон, пишет издание Mirror. Он добавил, что Кейт не только вдохновляется нарядами Леди Ди, но и перенимает язык ее тела (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это демонстрирует нам, что Кейт может не говорить о чем-то открыто. Она делает то, что делала Диана – позволяет языку тела рассказать всю историю. У Кейт походка Дианы – быстрая и решительная… Уильям и Кейт всегда помнят о Диане, как вы можете видеть по открыткам в честь Дня матери", – объяснил подробнее эксперт.

Кроме этого, писательница Кэти Николл в своей книге "Кейт: Королева будущего" написала, что Миддлтон для принца Уильяма является огромной поддержкой и опорой:

"Кейт – это безмолвная сила, которая стоит за Уильямом, стержень, который держит все в своих руках", – говорится на страницах книги.

Принцесса Диана запечатлена в эффектном наряде. Getty Images

Ранее OBOZREVATEL писал о 10 вещах, которые не может делать Кейт Миддлтон. Она беспрекословно следует королевскому протоколу и отказывается от многих, казалось бы, безобидных действий. К примеру, ей нельзя красить ногти ярким лаком или заводить страницу в социальной сети.