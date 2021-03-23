Кейт Миддлтон появилась в элегантном пальто за 4 тыс. долларов. Фото

Во вторник, 23 марта, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом посетила центр вакцинирования, который находится в залах Вестминстерского аббатства. Знаменитость появилась в элегантном наряде стоимостью около 4 тысяч долларов.

Во время визита Миддлтон поблагодарила медицинский персонал за самоотверженную работу. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, для выхода в свет герцогиня выбрала пальто цвета слоновой кости с цветочным кружевом от британского бренда Catherine Walker.

Свой образ она дополнила коричневыми туфлями на шпильке от Jimmy Choo и клатчем Metier London под цвет обуви. Также Миддлтон надела жемчужные украшения от ювелирного дома Annoushka Ducas.

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперты журнала "Vogue" признали платье герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон нарядом десятилетия. В изумрудном платье от дизайнера Сьюзи Кейв герцогиня посетила пивоварню "Guinness" в Дублине в марте 2019 года.