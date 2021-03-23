Кейт Миддлтон получила неофициальное звание "детской принцессы"

София Ковнир
София Ковнир
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Кейт Миддлтон получила неофициальное звание 'детской принцессы'

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон получила неофициальный титул от жителей Великобритании – герцогиню назвали "детской принцессой". Отмечается, что ранее этого удостоилась принцесса Диана.

Миддлтон уже не первый год помогает маленьким детям и всегда мило общается с ними. Таким образом она и заслужила такое звание, пишет издание Daily Express.

Герцогиня Кембриджская в период пандемии COVID-19 вместе с принцем Уильямом проводила виртуальные и личные встречи. Деятельность Миддлтон связана с психологическим здоровьем детей.

Кейт Миддлтон часто проводит встречи с детьми, которые нуждаются в помощи
Деятельность Миддлтон связана с психологическим здоровьем детей

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.

  • Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, эксперты журнала "Vogue" признали платье герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон нарядом десятилетия. В изумрудном платье от дизайнера Сьюзи Кейв герцогиня посетила пивоварню "Guinness" в Дублине в марте 2019 года.

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