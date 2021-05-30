Кейт Миддлтон получила первую дозу вакцины от коронавируса. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон привилась первой дозой вакцины от коронавируса, вернувшись домой после королевского турне по Шотландии. Она показала фотографию из медцентра, как и ее муж, принц Уильям, который привился от COVID-19 немного раньше.

Об этом стало известно благодаря фото, которое появилось на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram. На снимке видно, что в медцентре Миддлтон появилась в белой трикотажной футболке и голубых джинсах с высокой посадкой. Она позировала с распущенными волосами и с медицинской маской.

"Вчера я получила первую дозу прививки от COVID-19. Я очень благодарна всем, кто причастен к организации вакцинации. Благодарю за все, что вы делаете", – отметила герцогиня.

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Ранее СМИ писали, что Уильям переболел коронавирусом в апреле 2020 года, однако решил сохранить это в тайне, чтобы не создавать панику среди граждан Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям показали место, где познакомились. Они посетили город Сент-Эндрюс спустя 20 лет. Оказывается, что именно здесь началась романтическая история будущих супругов.