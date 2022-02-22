Кейт Миддлтон нарушила золотое правило Елизаветы II, которому королева следовала 70 лет

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарушила строгое правило королевы Великобритании Елизаветы II. Монарх никогда не раскрывала предпочтений в еде. Однако супруга принца Уильяма не сдержалась и рассекретила свой рацион.

Как пишет The Mirror, за все время своего 70-летнего правления королевы информация о ее пристрастиях в еде не выходила за пределы дворцовых стен.

Инсайдеры утверждают, что Ее Величество держит это в строгой тайне, чтобы не получать одни и те же блюда на каждом приеме. Этого же требует и от других членов королевской семьи.

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Но Кейт Миддлтон еще в 2018 году нарушила эту традицию. Во время официального визита в больницу Грейт-Ормонд-Стрит, она рассказала больному четырехлетнему мальчику Рафаэлю Чану, который ожидал пересадки сердца, что очень любит оливки и пасту.

"Я тоже ела много-много оливок, когда была маленькой", – призналась Кейт Миддлтон.

Также герцогиня добавила, что эти блюда по нраву и ее детям – принцу Джорджу и принцессе Шарлотте, которые очень любят готовить вместе с матерью. Кроме того, представительница королевской семьи сказала, что ее дочери нравятся макароны.

Между тем, бывший шеф-повар королевского дворца Даррен МакГрэйди ранее признался, что Елизавета II любит шоколадный бисквитный торт и назвал этот десерт единственным неизменным блюдом в монаршем меню. В частности, кулинар отметил, что королева каждый раз берет по маленькому кусочку до тех пор, пока от торта не останется ничего.

Коротко о королевских личностях:

Кейт Миддлтон – 40-летняя супруга герцога Кембриджского Уильяма. Родом из Рединга (Великобритания). Воспитывает троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Королева правит Великобританией семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон регулярно занимается спортом. Именно это помогает ей сохранить стройную фигуру даже на карантине. В частности, герцогиня плавает в бассейне и играет в теннис.