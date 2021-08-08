Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новый портрет 6-летней принцессы Шарлотты

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новой фотографией своей дочери 6-летней принцессы Шарлотты. Кадр был сделан на территории поместья, в саду герцогов.

Новый снимок появился на официальной странице королевской династии в Twitter (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На снимке Шарлотта позировала с распущенными волосами, в голубой футболке и розовых шортах. Девочка нежно держит в руках бабочку вида красный адмирал.

"Мы хотели показать этих прекрасных бабочек-павлинов и красных адмиралов в рамках большой инициативы Butterfly Count, проходящей по всей Великобритании. Эта инициатива призывает всех нас подсчитывать этих невероятных существ, потому что они не только прекрасны, но и чрезвычайно важны. Бабочки являются жизненно важными частями экосистемы: они и опылители, и компоненты пищевой цепи", – подписали кадр герцоги в соцсети.

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Этим снимком герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям хотели сказать, что планируют взять участие в инициативе Big Butterfly Count — подсчете насекомых. Любой желающий, попавший в проект, должен отмечать количество насекомых, увиденных в течение дня. Это поможет оценить состояние окружающей среды, которая, по данным ученых, сильно пострадала из-за неблагоприятных погодных условий.

К слову, 38-летний Уильям и 39-летняя Кейт также воспитывают еще двоих детей: 7-летнего Джорджа и 3-летнего Луи.

Стоит отметить, что дочь герцога и герцогини Кембриджских Шарлотта четвертая в очереди на престол – после принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее появилась информация в СМИ, что принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят отправить в интернат сына Джорджа.