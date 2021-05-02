Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новый портрет 6-летней принцессы Шарлотты в день рождения

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографией своей дочери принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения – 2 мая ребенку исполняется 6 лет.

Новый кадр появился на официальной странице королевской династии в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Принцесса Шарлотта позировала в загородном поместье в Норфолке. На снимке правнучка Елизаветы ІІ предстала с распущенными волосами в ярком цветочном платье и весело улыбалась.

38-летний Уильям и 39-летняя Кейт также воспитывают еще двоих детей: 7-летнего Джорджа и 3-летнего Луи.

Стоит отметить, что дочь герцога и герцогини Кембриджских Шарлотта четвертая в очереди на престол – после принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон снялись в трогательном видео с детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.