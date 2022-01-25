Катю Осадчую заподозрили в четвертой беременности. Фото

Украинскую телеведущую Екатерину Осадчую заподозрили в четвертой беременности. Повод дали последние фото звезды и комментарий от официального аккаунта шоу "Світське життя".

Артистка выложила в Instagram несколько кадров с известными в шоу-бизнесе личностями, на которых подписчики разглядели маленький животик. Одна из поклонниц по имени Леся поинтересовалась в знаменитости, не беременна ли она, на что получила неоднозначный ответ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Катя, можно вопрос? Вы ждете ребенка?", – говорилось в вопросе, на который официальный аккаунт "Світського життя" ответил: "Лесю".

Ответ сопровождался эмоджи, держащим указательный палец у рта, что принято считать признаком тайны.

Отметим, что Осадча сфотографировалась с Надей Дорофеевой, Олей Поляковой, певцом MЕLOVIN и его партнершей по шоу "Танцы со звездами" Лизой Русиной и другими участниками съемок вокального проекта "Голос країни-12".

Телеведущая традиционно сообщила фоловерам, что пообщалась со знаменитостями за кулисами.

"Світське життя" на презентации нового сезона вокального шоу "Голос країни". Все подробности в скором времени в нашем репортаже!", – написала она.

На интервью Осадчая одела бледно-голубой костюм двойку, прикрывавший ее живот, и берет в тон наряда.

Напомним, что 19 августа стало известно, что звезда родила третьего ребенка, отцом которого стал другой украинский телеведущий – Юрий Горбунов. Уже в начале 2022 года в одном из интервью артист заявил, что хочет дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Осадчая на отдыхе в Таиланде после новогодних праздников показала плоский живот, позировав в купальнике.

Коротко о звезде:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка, которая ведет программу "Светская жизнь". С 13 до 18 лет работала в модельном бизнесе в Западной Европе. Потом вернулась в Украину. В феврале 2018 года получила титул "Мамы рока" по версии "Viva! Самые красивые".