Катя Осадчая с оголенным беременным животом снялась для обложки украинского глянца. Фото
Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая в третий раз стала мамой, во время беременности снялась для обложки издания VIVA. Знаменитость появилась в откровенном образе и засветила округлившийся живот.
Соответствующее фото Осадчая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Телезвезда призналась, что старалась следить за фигурой даже во время беременности, чтобы потом быстрее вернуть себе форму.
Как рассказала Осадчая, в сумме лишних набранных килограммов за все три беременности были примерно одинаковы. Ведущая заявила, что в среднем она набрала 15-17 килограммов. В прошлые разы вес ушел очень быстро.
На обложке издания Осадчая появилась в голубом наряде с глубокими вырезами, в котором продемонстрировала большой округлившийся живот. На голове у нее виднелась черная лента с бантом, а также знаменитость сделала легкий дневной макияж.
Пользователи сети оценили образ Осадчей. В комментариях под постом ее засыпали комплиментами.
"Ну прямо красота", "Вы прекрасны! Дай бог здоровья", "Великолепная обложка", "Очень красивое фото", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Будущая звезда телеэкранов Катя Осадчая в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.
Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Катя Осадчая рассказала, как выстраивает свой график с новорожденным ребенком. Знаменитость призналась, что не ожидала родить сына на 2 недели раньше срока.