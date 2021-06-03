Кароль впервые показала свой дом под Киевом. Фото и видео

Украинская певица Тина Кароль впервые пустила журналистов в свой двухэтажный дом под Киевом. Так, в нем есть кухня, гардеробная, ванная комната, а также игровая комната сына Вениамина.

Жилье знаменитости в основном сделано в светлых и теплых оттенках. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артистки (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Во время экскурсии по дому Кароль показала попугая Аркадия, который живет у нее на кухне. В ролике видно, что многие элементы на кухне – техника, столешница, гарнитур – имеют металлическое покрытие.

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Также в доме певицы есть много деревянной отделки, светлые стены, картины, растения в горшках, доска для рисования мелом и букеты сухоцветов.

В гардеробной Кароль показала костюм, который пошил для нее дизайнер Леди Гаги, а также она рассказала, что работает с модельерами Катей Сильченко и David Koma.

Кроме того, знаменитость ответила на несколько личных вопросов. Таким образом удалось узнать, что осенью она планирует поехать в Непал, где пойдет в поход, будет жить в лагерях и палатках. Также у певицы спросили, где Дан Балан, на что она ничего не ответила.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд с вырезами. Артистка позировала сидя на полу.