Кароль, Полякова, Каменских: знаменитости показали домашние образы в пижамах

Тина Кароль, Оля Полякова, Настя Каменских и другие украинские звезды опубликовали фото в своих соцсетях не в роскошных платьях, а в уютных пижамах, халатах и растянутых футболках для сна.

Селебрити редко можно увидеть без макияжа и шикарных нарядов. Чаще всего они даже не публикуют снимки в неглиже. Однако, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и уютная пижама стала неотъемлемым атрибутом домашних выходных и самой удобной одеждой. Как украинские певицы и актрисы выглядят вне работы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Звездные супруги отметили Новый год вместе с родителями в домашних условиях. Певица выбрала для торжества шелковое платье-слип на тонких бретелях изумрудного цвета, а Потап засветился на фото в красной пижаме и с заспанным лицом.

Ранее Каменских показывала уже свой домашний лук – укороченную футболку и трусы-сплипы.

В сером халате с широкими рукавами, распустившимися кудрями после вчерашней вечеринки, немного смазанной тушью и на кухне – такой популярную актрису увидеть почти невозможно. Однако, к большому удивлению поклонников, в недавнем посте Даша предстала в таком образе на видео и сварила себе кофе.

Украинская поп-дива часто показывает свои роскошные наряды с различных шоу, а вот домашними снимками радует редко. Ее фото у постели в растянутой футболке и без макияжа собрало много "оваций" на личной страничке Оли в инстаграме. Сама же певица отметила, что в объективе любящих людей всегда выходит красиво.

Известная телеведущая заболела коронавирусом прямо перед Новым годом и отменила свои выступления и презентацию всеукраинской кампании по борьбе с домашним насилием. Ефросинина даже в шутку отметила, что родные ее "отселили" на чердак, чтобы не заразиться самим. Правда это или нет, но Маше пришлось провести свои новогодние выходные в пижаме, о чем свидетельствуют ее последние посты в соцсети.

Певица демонстрирует в личном микроблоге только идеально подобранные луки, макияж и прически, тщательно следя, чтобы в сеть не попадали ее фото в неглиже. Однако, Тина Кароль, как и остальные, любит порой дома нарядиться в халат и забраться в постель.

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