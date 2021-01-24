Кароль без макияжа показала утренние занятия в спортзале

Украинская певица Тина Кароль показала, с чего начинается ее утро. Артистка записала видео с тренировки в спортзале.

Соответствующий ролик Кароль опубликовала в Instagram. На видео знаменитость позирует перед поклонниками без макияжа. Кроме того, она похвасталась не только изящной фигурой, но и пышным бюстом.

Поклонники засыпали знаменитость комплиментами и отметили, что Кароль в хорошей физической форме. Также пользователи сети восхищаются тем, что певица не боится показывать себя без макияжа на публику.

"Наша спортсменка, обожаю ее", "Вы выглядите просто фантастично", "Бесподобная", – писали фанаты.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стало известно, как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине.