Кароль без макияжа показала утренние занятия в спортзале
Украинская певица Тина Кароль показала, с чего начинается ее утро. Артистка записала видео с тренировки в спортзале.
Соответствующий ролик Кароль опубликовала в Instagram. На видео знаменитость позирует перед поклонниками без макияжа. Кроме того, она похвасталась не только изящной фигурой, но и пышным бюстом.
Поклонники засыпали знаменитость комплиментами и отметили, что Кароль в хорошей физической форме. Также пользователи сети восхищаются тем, что певица не боится показывать себя без макияжа на публику.
"Наша спортсменка, обожаю ее", "Вы выглядите просто фантастично", "Бесподобная", – писали фанаты.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стало известно, как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине.