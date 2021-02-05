Карди Би презентовала новый клип, снятый украинским режиссером. Видео
Известная американская певица Карди Би (Cardi B) выпустила новый клип на песню "Up". Режиссером ролика стала украинка Таня Муиньо.
По словам певицы, она очень рада, что нашла такого профессионала в Украине. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Би (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Так, клип уже набрал почти три миллиона просмотров и около 500 тысяч лайков на YouTube.
После презентации клипа певица поделилась видео в Instagram, в котором поблагодарила свою команду за работу, а также отметила "удивительную Таню, которую нашла в Украине". Карди Би добавила, что хотела сделать что-то новое и необычное для поклонников.
В сети фанаты знаменитости оценили ее новое видео и засыпали приятными комментариями. Но нашли и те, кто раскритиковал Би.
"Видеосъемка Карди на самом деле безумная", "Какая постановка, какой клип!", "Это крутая песня, только не нравится, как она заканчивается, будто у нее закончились слова", "Сцены поцелуев заставляют меня съеживаться каждый раз из-за COVID", "Дети, ищущие фильм Диснея, никогда не будут прежними", – пишут люди.
Напомним, "Up" – первая песня Карди Би после прошлогоднего хита "WAP". Таня Муиньо ранее снимала клипы для таких певиц как Кэти Перри и Rosalia.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Billboard признал американскую рэпершу Карди Би женщиной года.