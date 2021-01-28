Каменских рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
4,1 т.
Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских (NK) после смерти отца анонсировала выход клипа на новую песню "Почуття". Певица призналась, что сначала хотела отменить премьеру, но потом поняла – это лучший способ выразить свою любовь и благодарность близкому человеку.

Так, по словам артистки, украиноязычный трек и клип на него выйдет 29 января. Каменских рассказала, что эта композиция для нее особенная, ведь она очень нравилась ее отцу. Также Настя добавила, что в ролике снялась ее мама. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Почуття" нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снималась мама... К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и он не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой особенной песни – это лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему", – написала Каменских.

Настя Каменских с мамой

Певица отметила: ранее она хотела, чтобы песня прозвучала 14 февраля – в День святого Валентина. Однако в связи с трагическим событием в ее жизни она решила показать новую работу намного раньше. Каменских надеется, что "Почуття" вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми.

"Когда еще в сентябре мы начали подготовку к видео "Почуття", я хотела, чтобы оно стало подарком всем, кто влюблен и любит. Эта песня является для меня некой одой любви... Я счастлива, что в нашей семье любовь, близость и благодарность всегда были на первом месте! Я надеюсь, что она вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми", – подытожила она.

Настя Каменских с отцом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Настя Каменских (NK) сообщила о смерти отца Алексея Иосифовича Жмура. Она поделилась трогательным видео с близким человеком.

Украинашоушоу-бизнесзвездыНастя Каменских (NK)