Каменских рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу

Украинская певица Настя Каменских (NK) после смерти отца анонсировала выход клипа на новую песню "Почуття". Певица призналась, что сначала хотела отменить премьеру, но потом поняла – это лучший способ выразить свою любовь и благодарность близкому человеку.

Так, по словам артистки, украиноязычный трек и клип на него выйдет 29 января. Каменских рассказала, что эта композиция для нее особенная, ведь она очень нравилась ее отцу. Также Настя добавила, что в ролике снялась ее мама. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Почуття" нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снималась мама... К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и он не успел увидеть премьеру. Сначала я хотела все отменить, но потом поняла, что выпуск этой особенной песни – это лучший способ выразить всю мою любовь и благодарность ему", – написала Каменских.

Певица отметила: ранее она хотела, чтобы песня прозвучала 14 февраля – в День святого Валентина. Однако в связи с трагическим событием в ее жизни она решила показать новую работу намного раньше. Каменских надеется, что "Почуття" вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми.

"Когда еще в сентябре мы начали подготовку к видео "Почуття", я хотела, чтобы оно стало подарком всем, кто влюблен и любит. Эта песня является для меня некой одой любви... Я счастлива, что в нашей семье любовь, близость и благодарность всегда были на первом месте! Я надеюсь, что она вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Настя Каменских (NK) сообщила о смерти отца Алексея Иосифовича Жмура. Она поделилась трогательным видео с близким человеком.