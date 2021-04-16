Каменских призналась в панических атаках из-за коронавируса

Украинская певица Настя Каменских призналась, что недавно переболела коронавирусом и потеряла отца, поэтому у нее начались панические атаки. Из-за этого артистка отправилась в отпуск в Мексику вместе с мамой и близкой подругой Аней.

Об этом знаменитость сообщила в своем YouTube-проекте "Девочки рулят". Как оказалось, паника у нее снова произошла во время путешествия (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Каменских, у нее никогда в жизни не было ничего подобного. До этого певица даже и не знала, что такое паническая атака.

Украинская исполнительница отметила, что паника – это последствие COVID-19, и она очень надеялась, что в отпуске это не повторится, но в результате ее "разорвало на куски".

Панические атаки у Насти Каменских Скриншот

Настя Каменских расплакалась в реалити Скриншот

Чтобы избавиться от такого напряжения, Каменских прошла специальный древний ритуал майя темаскаль, который очищает от всего негативного. После этого артистка вместе с подругой плакала.

"Выйдя из темаскаля, я почувствовала пустоту, которая ранее была заполнена страхом и негативом. Я помню этот безумных страх, который завладел мной, у меня не хватало дыхания, слезы, боль, все ощущения, которые могут переживать люди. Да, в этой древней пугающей пустоте я нашла просветление и свою свободу", – добавила певица.

Каменских прошла специальный древний ритуал майя темаскаль Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Настя Каменских решила спонтанно уехать в Мексику с мамой и подругами на съемки реалити-шоу "Девочки рулят", на что ее супруг Потап (Алексей Потапенко) бурно отреагировал.