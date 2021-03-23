Каменских предупредила фанатов о мошенниках в сети

Украинская певица, актриса и ведущая Настя Каменских предупредила о мошенниках, которые от ее имени проводят конкурсы в сети. Она заявила, что если и устраивает розыгрыши призов, то только на своей странице.

Соответствующая публикация появилась в Instagram - stories знаменитости (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).Так, Анастасия сделала коллаж из нескольких фото, где она якобы проводит очередной конкурс. На самом же деле, это злоумышленники действуют от ее имени.

"Пожалуйста, не участвуйте в таком! Не переходите по неизвестным ссылкам и тщательно анализируйте информацию. Все конкурсы я анонсирую и провожу исключительно на личной странице", – говорится в подписи к снимку.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских , также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, Осадчая стала жертвой мошенников. Звезда заявила, что аферисты в сети действовали от ее имени. Они отправляли сообщение, в котором говорилось о победе в выдуманном конкурсе.