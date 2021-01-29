Каменских представила трогательный клип на новую песню: в нем снялась ее мама

Украинская певица Настя Каменских (NK) презентовала новую песню и клип под названием "Почуття". По ее словам, композиция – это ода влюбленным и любящим.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале знаменитости. Поклонники артистки восхитились новым хитом и засыпали ее комплиментами (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Почуття" – это ода любви, а любовь – это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию. Надеюсь, что это видео вам напомнит все самые счастливые моменты вашей жизни", – написала Каменских на своей странице в Instagram.

Кроме того, известно, что из-за смерти своего отца певица сначала хотела отменить премьеру, но потом поняла, что это лучший способ выразить свою любовь и благодарность близкому человеку. Также в клипе снялась ее мама Лидия.

В комментариях к клипу фанаты знаменитости похвалили ее песню и отметили, что при прослушивании – наворачиваются слезы.

"Боже, это невероятно. При просмотре и прослушивании на глазах слезы наворачиваются", "Это просто космос! Мурашки", "Это просто невероятно нежно и трогательно!", "NK очень нежная и невероятная! Песня просто несется к ушам. Хочется слушать и слушать", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Настя Каменских (NK) сообщила о смерти отца Алексея Иосифовича Жмура. Она поделилась трогательным видео с близким человеком.