Каменских повторила образ из детства и умилила поклонников

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в ярком образе и повторила фото из детства.

Фанаты засыпали артистку комплиментами. Соответствующие кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, Каменских показала свое детское фото, на котором она лежит на кровати в ярко-красном свитере и такого же цвета кепке. Певица решила повторить этот образ сейчас.

"И кепка по-прежнему подходит", – подписала фото звезда.

Подписчики Каменских восхитились ее новым снимком и отметили, что ей отлично удалось скопировать кадр. Кроме того, многие отметили, что певица выглядит очень мило.

"Красотка", "Отлично получилось", "Такая маленькая и сладкая", "Разницы нет", "Это та самая кепка? Красотка!", "Красная шапочка", "Какая хорошенькая", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Настя Каменских – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских поделилась с поклонниками видео, на котором станцевала тверк и назвала несколько упражнений для того, чтобы похудеть.