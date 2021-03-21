Каменских показала, как в стильном наряде убирает дома. Фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с пользователями сети домашним снимком. Звезда показала, как в воскресенье убирает дома в стильном наряде на каблуках.

Соответствующее фото Каменских опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда предстала в одной объемной розовой футболке с надписью "grls rule" и в стильных сапогах на каблуках. Свои пышные кудри певица собрала в кокетливые хвостики, а в руках она держала пылесос, тем самым показав, как она убирает свою кухню.

"Выходные – это часто самое насыщенное время. Когда хочется успеть все! И отдохнуть, и увидеться близкими, и убраться в доме, и уделить время себе, и написать планы на неделю. И еще столько всего", – подписала снимок знаменитость.

Каменских показала, как убирает дома в воскресенье . Instagram Насти Каменских

Поклонники похвалили Каменских за то, что она успевает не только радовать своими музыкальными хитами, но и заниматься домом. Помимо этого, пользователи сети оценили внешний вид артистки: они отметили, что звезда выглядит сногсшибательно, даже в домашней одежде.

"Готовит, убирает, стирает! И все на каблучках! Ну прям отчаянная домохозяйка", "Красавица, модная уборка", "Милашка", – писали фоловеры в Instagram под фото.

Комментарии поклонников в сети. Instagram Насти Каменских

Комментарии пользователей сети под фото. Instagram Насти Каменских

Напомним, Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году. Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

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