Каменских и Полякова поцеловались в эфире шоу "Маска"

Украинские исполнительницы Настя Каменских и Оля Полякова поцеловались во время шестого прямого эфира шоу "Маска". Так, случилось это после выступления одного из участников проекта – мужественного Носорога.

Звезда исполнил композицию "Вище неба", которую посвятил Поляковой. Однако артистка не поверила, что песня звучала только для нее, намекнув на Каменских. После чего вторая упрекнула Олю в ревности (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В диалог между Каменских и Поляковой вмешался еще один член жури шоу "Маска" – Dzidzo. Артист в шутку заявил: хорошо, что он сидит между женщинами и они не смогут подраться. На что Оля и Настя ответили, что если бы они сидели рядом, то давно бы слились в поцелуе.

"Целуйтесь", – прокричал Dzidzo. Звезды не стали долго ждать и исполнили просьбу своего коллеги.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце шестого эфира раскрыли персону, которая скрывалась под маской легендарного черного Льва. Это был певец и композитор Александр Пономарев.

Также все подробности шестого выпуска шоу "Маска" читайте по этой ссылке.