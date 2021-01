Какие песни будут звучать на инаугурации Байдена: президентский плейлист

На инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января будет звучать плейлист из 46 треков разных исполнителей.

Такое число было выбрано неспроста, поскольку Байден станет 46-м президентом США. Песни доступны на всех основных сервисах для музыки, в том числе на YouTube Musiс.

Подборку составил рэпер и продюсер DJ D-Nice в сотрудничестве с лейблом The Raedio. Подборка DJ D-Nice для Байдена появилась в сети 15 января и, как было заявлено в Twitter The Raedio, является "официальным плейлистом для инаугурации 46-го президента и вице-президента Соединенных Штатов".

В сборник вошли треки Dua Lipa, SZA, Beyoncé и Vampire Weekend, Стиви Уандера, Earth, Wind & Fire, Bob Marley & The Wailers и другие. Вероятно, что Байден будет выходить на сцену под Bruce Springsteen – "We Take Care of Our Own. Также есть избранные треки для первой леди, вице-президента и ее супруга.

На церемонии пройдут и живые выступления музыкантов, певица Lady Gaga исполнит национальный гимн, со своей программой выступит Дженнифер Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, инаугурация избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, будет сильно отличаться от привычной. К мероприятию столицу Вашингтон украсили с размахом, однако американцам разрешено наблюдать за церемонией только онлайн.