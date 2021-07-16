Как выглядят женщины, которые часто изменяют мужьям

Сайт знакомств для женатых людей Illicit Encounters провел исследование, согласно которому выяснилось, что женщины с маленькой грудью чаще изменяют своим мужьям. Так, для анализа опросили 800 женщин.

Как стало известно, больше половины (52%) замужних женщин, имеют размер бюста от АА до чашки С. Таким образом женщины с маленькой грудью чаще изменяют возлюбленным. Об этом пишет издание Daily Star.

Отмечается, что мужьям также стоит переживать, если их жена покупает сексуальное белье. Согласно данным, только 11% покупают белье, чтобы произвести впечатление на партнера.

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Одна из участниц исследования 40-летняя Ясмин заявила, что с тех пор, как она завела роман, сильно похудела и никогда не чувствовала себя такой сексуальной. А другая участница 55-летняя Джорджина рассказала, что ее возлюбленный всегда говорил, что у нее невероятная грудь.

"Я регулярно покупаю белье, и люблю наряжаться для встреч с моим возлюбленным", – сказала Ясмин.

Напомним, ранее в России разгорелся скандал из-за рекламы, которую разместил застройщик "Аквилон Инвест", с изображением девушки с небольшим размером груди. Так, управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области РФ сочло ее оскорбительной для женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители одной из ведущих британских клиник пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors определили, обладательницы какого размера груди являются самыми счастливыми.