Дизайнеры показали, как выглядит ванная комната в роскошном особняке Меган Маркл и принца Гарри

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри живут в Монтесито, Санта-Барбара (США), в особняке стоимостью 15 миллионов долларов, где воспитывают двухлетнего сына Арчи и восьмимесячную малышку Лилибет. Они не показывают публике свой интерьер, однако время от времени светят некоторые детали, когда дают интервью по Zoom. Британские дизайнеры смогли создать визуализацию роскошной ванной королевских супругов.

Компания QS Supplies, которая занимается продажей сантехники и акссесуаров для ванной комнаты, воссоздала помещение в виде подробного плана этажа, в цифровом рендеринге и 360-градусном прохождении. На кадрах видно, что ванная комната принца Гарри и Меган Маркл содержит встроенную ванну у окна, камин, кафельный пол и L-образную стойку. Фото опубликовало издание Express.co.uk.

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Комната выполнена в светлых тонах с элементами роскошной мебели в классическом стиле.

Также в ней есть окно, украшенное римскими шторами, из которого можно любоваться происходящим во дворе.

Кроме этого, известно, что поместье в средиземноморском стиле площадью пять с половиной тысяч квадратных метров с девятью спальнями и 16 ванными комнатами местные жители прозвали "Шато Ривен-Рок".

Коротко о королевской личности:

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Как сообщал OBOZREVATEL, Меган Маркл соблюдает строгую диету, чтобы выглядеть стройно. Однако изредка она позволяет себе разные вкусности.