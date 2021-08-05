Как выглядит особняк Памелы Андерсон в Малибу: звезда продала его за $11,8 млн

54-летняя голливудская актриса и модель Памела Андерсон продала свой роскошный особняк в Малибу за 11,8 миллионов долларов. Таким образом, звезда установила новый ценовой рекорд, продав здание общей площадью 250 м². по 4 тысячи долларов за м².

Продать объект недвижимости случилась после того, как знаменитость понизила стоимость, пишет The Sun. Изначально цена дома с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами была 14,9 млн долларов.

Новым владельцем особняка стал генеральный директор Kreiss Furniture Лорен Крайсс. К слову, Памела купила дом еще в 2000 году всего за 1,8 млн долларов.

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Кроме большого количества спален и уборных, в доме есть огромный бассейн с лежаками, сауна, терраса с камином, а к основному строению, которое сделано из тикового дерева, примыкает небольшой гостевой домик.

Еще одной изюминкой дома является то, что он находится на берегу Тихого океана.

Андерсон переехала к себе на родину в Канаду со своим мужем-телохранителем Дэном Хейхерстом, за которого она вышла замуж в канун Рождества. Также у актрисы есть дом в пригороде Ванкувера.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как менялась Памела Андерсон. Еще в 90-х годах знаменитость завоевала звание самой желанной женщины в мире и продолжает удерживать его на сегодняшний день.