Как выглядит элитный особняк родителей Кейт Миддлтон: в сети показали фото

Родители герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон живут в Bucklebury Manor – георгианском особняке с семью спальнями в Беркшире. В их доме есть большая гостиная, библиотека и огромная территория.

Известно, что Кэрол и Майкл Миддлтоны приобрели недвижимость в 2012 году за 6,6 миллиона долларов. Об этом пишет издание Hello! (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что до этого родители герцогини жили в деревне Беркшир в особняке Oak Acre, однако сменили место жительства, так как не чувствовали себя в безопасности.

На кадрах видно, что элитный особняк сделан в светлых тонах, а также он имеет несколько этажей, спальни, камин в центре гостиной, который прибавляет уют и домашнюю атмосферу в доме.

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Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Напомним, ранее в сети опубликовали снимки большого особняка принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Калифорнии. Пара является соседями известной телеведущей Опры Уинфри. Так, дом с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном районе Санта-Барбара был куплен 18 июня 2020 года за 14,7 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядит пентхаус одной из самых богатых семей Австралии, который собираются выставить на продажу. Небесный дом – один из самых известных на Золотом побережье.