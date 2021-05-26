Как выглядит элитный кортеж Зеленской: СМИ показали фото и видео

Автоколонна первой леди Украины Елены Зеленской состоит из трех машин. Сама супруга президента ездит на бронированном Mercedes S класса, а также у нее есть внедорожник Toyota Prado, который выполняет функцию прикрытия, и джип Mercedes.

Как пишет издание "Страна", незадолго до появления Зеленской на программе "Сніданок з 1+1", к зданию телеканала подтянулись сотрудники Управления госохраны, так называемые "разведчики". Так, двое мужчин и одна девушка осмотрели территорию и потом контролировали периметр. Саму же первую леди сопровождали четверо телохранителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

После окончания съемок жена Зеленского поехала в направлении Офиса Президента. По пути к месту назначения, машины первой леди незначительно нарушили правила дорожного движения, поворачивая не со своего ряда. Автомобиль прикрытия периодически выезжал на соседнюю полосу движения, чтоб не дать возможность обогнать кортеж.

Позже выяснилось, что на дороге были регулировщики движения, которые делали, так званый, "зеленый коридор". Они традиционно обеспечивают свободные дороги в центре Киева для первых лиц государства.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

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