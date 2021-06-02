Как выглядела самая неотразимая женщина Голливуда: архивные фото

В сети опубликовали архивные снимки американской актрисы и певицы Авы Гарднер. Знаменитость была одной из ярчайших звезд Голливуда 1940-х и 1950-х годов.

Ава Гарднер вошла в список величайших кинозвезд в истории Голливуда. Обладательницу "лица ангела и тела богини" часто называли одной из самых красивых актрис XX века. Соответствующие фото разместили на странице в Instagram Vanity Fair (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Первые пять лет Гарднер появлялась в эпизодах и ролях второго плана. Прорыв случился в 1946 году: впервые Аве доверили главную роль в нуар-триллере "Убийцы". Зрители и критики заговорили об актерских способностях девушки: ранее обсуждалась исключительно внешность. В следующих картинах – мелодраме жанра нуар "Сингапур" и детективе "Подкуп" – южанка снова сыграла главных героинь.

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В 1951-ом Гарднер снялась в детективной мелодраме "Пандора и Летучий Голландец", где появилась в тандеме с Марио Кабре. Артистка влюбилась в Испанию, где проходили съемки. Позже она восемь лет прожила в испанском городке Тосса-де-Мар.

67-летней актрисы не стало в январе 1990 года: она умерла от пневмонии.

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