Как выглядел пляжный отдых 100 лет назад. Архивные фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Карусели, фотографы и экзотические животные развлекали туристов на пляжах еще сто лет назад

Развлечения у воды век назад были похожи на современные. На берегу устраивали фотосессии и пикники, также играла музыка. Сначала публичные купания в море или океане разделялись на два пляжа: мужской и женский.

Пляжный отдых вошел в моду в 1890-х годах. OBOZREVATEL собрал раритетные фотографии из разных уголков мира.

Дамы для купания надевали широкие штаны, тунику, иногда еще и специальное платье. Купальный костюм выглядел объемным, чтобы не подчеркивать формы женского тела.

Отдыхающие наслаждаются пляжем в Атлантик-Сити, США в начале XX века

На пляжах устраивали пикники, танцы и фотосессии.

Мужчины и женщины вблизи океана на пляже Рокавей в Нью-Йорке

На пляжах, как и сейчас, гуляли и фотографировались с животными.

Люди часто собирались на пляже с компанией друзей

Мужчины надевали специальный костюм, который изготавливали из шелкового или шерстяного трикотажа.

Горожане веселятся на пляже в Берлине.

В Бельгии и Франции в начале 1900-х были популярными фотосессии на пляже. Сейчас подобные фото есть в арсенале почти каждой девушки.

Дамы плескались на берегу и обливались водой.

Вечером люди выходили гулять на набережную, надевая изысканные наряды.

Отдыхающие ходят по набережной в Атлантик-Сити, 1905 год

Дети строят песочный замок в в Англии. Женщины в 1901 году катаются на ослах.

Развлечения на курортах сто лет назад были похожи на современные.

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