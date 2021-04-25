Как выглядел пляжный отдых 100 лет назад. Архивные фото
Развлечения у воды век назад были похожи на современные. На берегу устраивали фотосессии и пикники, также играла музыка. Сначала публичные купания в море или океане разделялись на два пляжа: мужской и женский.
Пляжный отдых вошел в моду в 1890-х годах. OBOZREVATEL собрал раритетные фотографии из разных уголков мира.
Дамы для купания надевали широкие штаны, тунику, иногда еще и специальное платье. Купальный костюм выглядел объемным, чтобы не подчеркивать формы женского тела.
На пляжах устраивали пикники, танцы и фотосессии.
На пляжах, как и сейчас, гуляли и фотографировались с животными.
Мужчины надевали специальный костюм, который изготавливали из шелкового или шерстяного трикотажа.
В Бельгии и Франции в начале 1900-х были популярными фотосессии на пляже. Сейчас подобные фото есть в арсенале почти каждой девушки.
Вечером люди выходили гулять на набережную, надевая изысканные наряды.
Дети строят песочный замок в в Англии. Женщины в 1901 году катаются на ослах.
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