Как выглядел пляжный отдых 100 лет назад. Архивные фото

Развлечения у воды век назад были похожи на современные. На берегу устраивали фотосессии и пикники, также играла музыка. Сначала публичные купания в море или океане разделялись на два пляжа: мужской и женский.

Пляжный отдых вошел в моду в 1890-х годах. OBOZREVATEL собрал раритетные фотографии из разных уголков мира.

Дамы для купания надевали широкие штаны, тунику, иногда еще и специальное платье. Купальный костюм выглядел объемным, чтобы не подчеркивать формы женского тела.

На пляжах устраивали пикники, танцы и фотосессии.

На пляжах, как и сейчас, гуляли и фотографировались с животными.

Мужчины надевали специальный костюм, который изготавливали из шелкового или шерстяного трикотажа.

В Бельгии и Франции в начале 1900-х были популярными фотосессии на пляже. Сейчас подобные фото есть в арсенале почти каждой девушки.

Вечером люди выходили гулять на набережную, надевая изысканные наряды.

Дети строят песочный замок в в Англии. Женщины в 1901 году катаются на ослах.

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