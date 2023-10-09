Как не лесники, то агрономы. Таисия Повалий развлекает 'элиту' России, не меняя наряды

Когда-то украинская певица, а сейчас коллаборантка Таисия Повалий, проживающая в Москве и откровенно поддерживающая Россию, не оставляет свои попытки закрепиться на местной эстраде. Амбиции артистки немалые: в эти выходные она выступила на праздничном концерте, посвященном дню рабочих сельского хозяйства.

Об этом сообщили на одной из фан-страниц путинистки. Тая с улыбкой исполнила композицию "Женщина, которая любит", поздравив российскую "элиту" с таким современным праздником (чтобы увидеть, доскролльте до конца страницы). Однако сложилось впечатление, что единственное, что эта "женщина любит" – это свой наряд, в котором ее можно увидеть чуть ли не на каждом выступлении.

Недавно в нем Повалий торжественно поздравляла учителей с их профессиональным днем на "большой сцене" одной из московских школ, а до этого выступала на очередном концерте российского телеканала. На этот раз Таисия решила продемонстрировать образ еще раз только в честь дня сельхозработников.

Видео дня

Возможно, это такое модное решение и универсальный костюм для выступлений, состоящий из черного платья, бус и серой накидки. Здесь даже не скажешь "с корабля на бал", потому что непонятно, где там второе. Возможно, Повалий сознательно относится к культуре потребления и не хочет тратить лишние средства на новую концертную одежду, хотя эта теория вызывает сомнения. Неужели артистке не хватает денег? Она же местная звезда, как никак, не всех зовут на такие события, как день леса и праздник работников сельского хозяйства.

Праздник в честь сельхозработников россияне отмечают во второе воскресенье октября. Во времена СССР существовали раздельные даты: Всесоюзный день работников сельского хозяйства и День работников пищевой промышленности. Позже праздники объединили, присоединив к ним также День мелиоратора, а в 1999 году зафиксировали окончательный вариант, существующий до сих пор – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. До чего только технологии дошли!

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Таисия Повалий спела для лесников в сибирской глуши и почему фанаты предательства Украины обиделись на OBOZREVATEL.

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