Как менялся образ Насти Каменских на протяжении карьеры: интересные факты и фото

София Ковнир
София Ковнир
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Как менялся образ Насти Каменских на протяжении карьеры: интересные факты и фото

Известная певица Настя Каменских – одна из самых ярких артисток Украины. Популярность исполнительнице принесло участие в дуэте Потап и Настя. На сегодняшний день знаменитость выступает сольно и продолжает покорять сцену.

Пением Каменских начала заниматься еще в шесть лет. Первую награду она получила в 2004 году на фестивале "Черноморские игры", затем через год – награда UBN Awards в Лондоне в номинации "Открытие года". О том, как менялась певица на протяжении своей творческой карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дуэт Потап и Настя появился в 2006 году после презентации песни под названием "Какая разница". Затем состоялась премьера композиций "Без любви" и "Не пара", которые стали одними из самых популярных хитов. В 2007 году звездная пара выиграла 3-й Всероссийский конкурс "5 звезд".

Видео дня
Настя Каменских в детстве
Как Каменских выглядела в детстве
Каменских в детстве с родителями
Как Каменских выглядела в юности

В 2017 году появились новости, что Потап и Настя распались и артисты занялись сольной карьерой. Под новым именем NK сначала Каменских выпустила композицию "Ты же не забыл", которую исполнила в дуэте с Любовью Успенской – автором сингла стал Потап (Алексей Потапенко).

Как выглядел дуэт Потап и Настя
Настя Каменских вначале своей творческой карьеры

В 2018 году артистка представила песню на испанском Peligroso. Затем в 2019-ом Каменских записала композицию "Попа как у Ким" в юмористическом стиле. В январе 2020 года состоялась премьера клипа на трек "Майами". Он создавался на студии звукозаписи в США.

Как менялась Настя Каменских
Настя Каменских, когда была в дуэте Потап и Настя

В 2020 году Каменских заняла кресло тренера вокального шоу "Голос країни", и впервые в истории проекта для их с ПТП команды продюсеры изменили правила и позволили создать дуэт из участников. В январе 2021 года стала членом звездных детективов на ТРК Украина в шоу "Маска".

Настя Каменских и ее возлюбленный Потап

По поводу личной жизни Каменских, певица в студенческие годы встречалась с неким Владимиром Дятловым. На сегодняшний день пара поддерживает общение и даже крестила дочь близких друзей.

Артистке часто приписывали роман с Потапом, так как в сети они показывали, как обнимаются, дурачатся и хорошо проводят время вместе. 23 мая 2019 года Потап и Настя официально подтвердили свои отношения и сыграли пышную свадьбу.

Артистке часто приписывали роман с Потапом
Настя Каменских со своим супругом Потапом в Мексике

Каменских тщательно следит за своей фигурой. Она старается много гулять, часто правильно питаться, но маленькими порциями. На данный момент вес певицы составляет 60 кг, а до этого она весила 80 кг.

Каменских тщательно следит за своей фигурой
Как выглядит фигура Каменских
Как сейчас выглядит Настя Каменских
Настя Каменских на сегодняшний день

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками видео, на котором показала, как выглядит без макияжа. Так, артистка подготавливалась ко сну и решила обратиться к фанатам.

Украиназвездылюдишоу-бизнесшоуНастя Каменских (NK)