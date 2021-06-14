Как менялся образ Насти Каменских на протяжении карьеры: интересные факты и фото

Известная певица Настя Каменских – одна из самых ярких артисток Украины. Популярность исполнительнице принесло участие в дуэте Потап и Настя. На сегодняшний день знаменитость выступает сольно и продолжает покорять сцену.

Пением Каменских начала заниматься еще в шесть лет. Первую награду она получила в 2004 году на фестивале "Черноморские игры", затем через год – награда UBN Awards в Лондоне в номинации "Открытие года". О том, как менялась певица на протяжении своей творческой карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дуэт Потап и Настя появился в 2006 году после презентации песни под названием "Какая разница". Затем состоялась премьера композиций "Без любви" и "Не пара", которые стали одними из самых популярных хитов. В 2007 году звездная пара выиграла 3-й Всероссийский конкурс "5 звезд".

Видео дня

В 2017 году появились новости, что Потап и Настя распались и артисты занялись сольной карьерой. Под новым именем NK сначала Каменских выпустила композицию "Ты же не забыл", которую исполнила в дуэте с Любовью Успенской – автором сингла стал Потап (Алексей Потапенко).

В 2018 году артистка представила песню на испанском Peligroso. Затем в 2019-ом Каменских записала композицию "Попа как у Ким" в юмористическом стиле. В январе 2020 года состоялась премьера клипа на трек "Майами". Он создавался на студии звукозаписи в США.

В 2020 году Каменских заняла кресло тренера вокального шоу "Голос країни", и впервые в истории проекта для их с ПТП команды продюсеры изменили правила и позволили создать дуэт из участников. В январе 2021 года стала членом звездных детективов на ТРК Украина в шоу "Маска".

По поводу личной жизни Каменских, певица в студенческие годы встречалась с неким Владимиром Дятловым. На сегодняшний день пара поддерживает общение и даже крестила дочь близких друзей.

Артистке часто приписывали роман с Потапом, так как в сети они показывали, как обнимаются, дурачатся и хорошо проводят время вместе. 23 мая 2019 года Потап и Настя официально подтвердили свои отношения и сыграли пышную свадьбу.

Каменских тщательно следит за своей фигурой. Она старается много гулять, часто правильно питаться, но маленькими порциями. На данный момент вес певицы составляет 60 кг, а до этого она весила 80 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками видео, на котором показала, как выглядит без макияжа. Так, артистка подготавливалась ко сну и решила обратиться к фанатам.