Как менялась Осадчая: фото звезды в начале карьеры

София Ковнир
София Ковнир
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Как менялась Осадчая: фото звезды в начале карьеры

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая известна не только своими интересными интервью с различными звездами, но и экстравагантными нарядами. Знаменитость отличается от всех тем, что умеет задавать провокационные вопросы.

Кроме того, Осадчая в 14 лет пробовала себя в модельном бизнесе – она подписала первый контракт и на три месяца уехала в Токио. Звезда также успела поработать с модельными агентствами Парижа, Берлина и Лондона. О том, как менялась ведущая на протяжении своей карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 18 лет Осадчая вернулась в Украину и начала заниматься телевизионной журналистикой. Чтобы начать свою карьеру, знаменитость посещала различные кастинги. Первым ее опытом стала работа на "Первом национальном" канале.

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Осадчая в детстве
Как в детстве выглядела Осадчая

В марте 2007 года Осадчую взяли телеведущей на одну из самых популярных программ национального телевидения Украины – "Светская жизнь".

Осадчая в модельном бизнесе
Как Осадчая выглядела в юности
Катя Осадчая в юности

В 2009 году знаменитость пригласили поучаствовать во втором сезоне телепередачи "Танцую для тебя", которая выходила на канале "1+1". В 2011 году Осадчая стала телеведущей проекта "Голос страны".

В 2012 году вышло шоу "Голос. Дети", а в 2015 году Осадчая появилась в роли телеведущей в шоу "Маленькие гиганты".

Катя Осадчая в дерзком образе
Осадчая в пикантном образе

На сегодняшний день Осадчая – успешная телеведущая Украины. Также она активно публикует в сети фотографии в стильных нарядах и со своими близкими людьми.

Как сейчас выглядит Осадчая
Осадчая в стильном образе
Осадчая в стильном аутфите
Осадчая в модном платье
Осадчая без макияжа

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как менялась украинская певица Оля Полякова. Знаменитость даже называют "украинской Леди Гагой".

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