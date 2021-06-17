Как менялась Осадчая: фото звезды в начале карьеры

Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая известна не только своими интересными интервью с различными звездами, но и экстравагантными нарядами. Знаменитость отличается от всех тем, что умеет задавать провокационные вопросы.

Кроме того, Осадчая в 14 лет пробовала себя в модельном бизнесе – она подписала первый контракт и на три месяца уехала в Токио. Звезда также успела поработать с модельными агентствами Парижа, Берлина и Лондона. О том, как менялась ведущая на протяжении своей карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 18 лет Осадчая вернулась в Украину и начала заниматься телевизионной журналистикой. Чтобы начать свою карьеру, знаменитость посещала различные кастинги. Первым ее опытом стала работа на "Первом национальном" канале.

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В марте 2007 года Осадчую взяли телеведущей на одну из самых популярных программ национального телевидения Украины – "Светская жизнь".

В 2009 году знаменитость пригласили поучаствовать во втором сезоне телепередачи "Танцую для тебя", которая выходила на канале "1+1". В 2011 году Осадчая стала телеведущей проекта "Голос страны".

В 2012 году вышло шоу "Голос. Дети", а в 2015 году Осадчая появилась в роли телеведущей в шоу "Маленькие гиганты".

На сегодняшний день Осадчая – успешная телеведущая Украины. Также она активно публикует в сети фотографии в стильных нарядах и со своими близкими людьми.

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