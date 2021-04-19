Как изменилась Евгения Власова: фото звезды 20 лет назад и сейчас

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Евгения Власова впервые вышла на сцену после длительной паузы

Известная украинская певица Евгения Власова является исполнительницей многих известных хитов 2000-х. Ее песни звучали за пределами Украины и были первыми в песенных рейтингах, но звезда была вынуждена взять паузу в карьере.

Недавно Власова появилась в шоу "Голос Країни-11" и впервые за 10 лет вышла на сцену, спев легендарный хит "Я – живая река". OBOZREVATEL собрал фото легендарной звезды в начале карьеры и сейчас.

Евгения родилась 8 апреля 1978 в творческой семье: мать была актрисой, а отец пел в капелле имени Льва Ревуцкого. Дочь певицы Нина очень похожа на нее в детстве.

Певица занимается музыкой с детства.

В 2000 году молодая исполнительница познакомилась с Дмитрием Костюком, который предложил девушке стать ее продюсером. Через 4 года они поженились, потому что Власова забеременела.

Евгения вышла замуж за Дмитрия Костюка

В 2001 году певица подарила поклонникам дебютный альбом. Диск разошелся стотысячным тиражом.

Клип Евгении Власовой на песню "Я живая река"

Евгения выпускала песни, которые сразу становились известными на всю страну. В 2003 году звезда выпустила песню "Я живая река", она стала известным хитом.

Клип Евгении Власовой на песню – "Ветер надежды"

Альбом "Wind Of Hope" принес огромную популярность даже за пределами Украины.

Евгения побеждала на многих музыкальных премиях.

В 2004 у Евгении родилась дочь, тогда певица взяла паузу в карьере на один год.

Власова воспитывает дочь Нину.

В 2009 году певица перенесла операцию. По ее словам, врачи ошибочно назначили курс химиотерапии и женщина была вынуждена его пройти.

Евгения Власова прошла курс химиотерапии

В 2010 году Власова признана самой красивой певицей года.

Евгения получила титул Miss Universe Song

В 2016 году звезда снова взяла творческую паузу из-за болезни кишечника. Она перенесла дорогостоящую операцию и долгое время находилась в реанимации.

В 2016 году певица прекратила выступать на сцене

В 2019 году Евгения презентовала песню, под названием "Відчуття", после длительного перерыва. Однако, она уже не стала столь популярна, как ее первые синглы.

Евгения Власова активно ведет соцсети
Певица обладает шикарными вокальными способностями.

Поклонники долгое время ждали возвращения звезды на сцену.

Так выглядит Евгения Власова сейчас.

В 2021 году легендарная певица спела на шоу "Голос страны-11". После выступления Власова призналась, что это было очень волнительно.

Евгения Власова с Галиной Курышко спела свою песню.

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