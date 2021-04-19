Как изменилась Евгения Власова: фото звезды 20 лет назад и сейчас

Известная украинская певица Евгения Власова является исполнительницей многих известных хитов 2000-х. Ее песни звучали за пределами Украины и были первыми в песенных рейтингах, но звезда была вынуждена взять паузу в карьере.

Недавно Власова появилась в шоу "Голос Країни-11" и впервые за 10 лет вышла на сцену, спев легендарный хит "Я – живая река". OBOZREVATEL собрал фото легендарной звезды в начале карьеры и сейчас.

Евгения родилась 8 апреля 1978 в творческой семье: мать была актрисой, а отец пел в капелле имени Льва Ревуцкого. Дочь певицы Нина очень похожа на нее в детстве.

В 2000 году молодая исполнительница познакомилась с Дмитрием Костюком, который предложил девушке стать ее продюсером. Через 4 года они поженились, потому что Власова забеременела.

В 2001 году певица подарила поклонникам дебютный альбом. Диск разошелся стотысячным тиражом.

Евгения выпускала песни, которые сразу становились известными на всю страну. В 2003 году звезда выпустила песню "Я живая река", она стала известным хитом.

Альбом "Wind Of Hope" принес огромную популярность даже за пределами Украины.

В 2004 у Евгении родилась дочь, тогда певица взяла паузу в карьере на один год.

В 2009 году певица перенесла операцию. По ее словам, врачи ошибочно назначили курс химиотерапии и женщина была вынуждена его пройти.

В 2010 году Власова признана самой красивой певицей года.

В 2016 году звезда снова взяла творческую паузу из-за болезни кишечника. Она перенесла дорогостоящую операцию и долгое время находилась в реанимации.

В 2019 году Евгения презентовала песню, под названием "Відчуття", после длительного перерыва. Однако, она уже не стала столь популярна, как ее первые синглы.

Поклонники долгое время ждали возвращения звезды на сцену.

В 2021 году легендарная певица спела на шоу "Голос страны-11". После выступления Власова призналась, что это было очень волнительно.

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