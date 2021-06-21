Как менялась Дорофеева: фото звезды в начале карьеры

Украинская певица Надя Дорофеева стала популярной в дуэте "Время и Стекло". Сейчас же он распался, и артистка покоряет сцену сольными выступлениями.

Уже в 12 лет знаменитость получила Гран-при вокального конкурса "Южный экспресс", стала чемпионкой Крыма по бальным танцам и завоевала второе место на Международном музыкальном конкурсе имени Богатикова. О том, как менялась Дорофеева на протяжении своей творческой карьеры – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 2004 году певица выиграла очередной конкурс "Черноморские игры" и попала в делегацию молодых украинских талантов, которым предстояло объездить с концертами Великобританию.

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Творческая карьера Дорофеевой началась в 15 лет, когда ее пригласили в состав трио "М.Ч.С.". Группа просуществовала два года.

Затем знаменитость стала петь в дуэте с Алексеем Завгородним. Первый их сингл – "Так выпала карта". Затем вышли песни и клипы "Любви Точка Нет", "Кафель" и "Потанцуй со мной". Это и прославило пару.

На сегодняшний день Дорофеева занимается сольной карьерой. Она уже выпустила несколько композиций и клипов, которые оценили ее поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Надя Дорофеева презентовала новый клип на песню "Почему". В ролике артистка появилась в дерзких образах и с розовыми волосами.