Как изменится внешность принца Гарри в 50 лет: будет практически лысым. Фото

Пластический хирург заявил, что к 50-ти годам принц Гарри может лишиться значительной части своих волос. Специалист также показал, как может измениться внешность внука Елизаветы II, если это предсказание окажется правдой.

Cотрудник британской клиники Crown Clinic Асим Шахмалак (Asim Shahmalak) заметил, что с момента переезда Гарри и его супруги в США, герцог начал стремительно терять волосы. По словам эксперта, для предотвращения нежелательных последствий принять необходимые меры желательно уже сейчас. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать, к чему может привести стремительное облысение, Шахмалак с помощью специальной компьютерной отретушировал фотографию принца Гарри. Можно заметить, что в области лба и макушки он лишится густой шевелюры.

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Хирург также заявил, что герцог Сассекский лысеет не так быстро, как его старший брат принц Уильям.

"Гарри 36 лет, и он на той же стадии облысения, что и Уильям, когда ему было 26 лет, поскольку ген облысения у Гарри не настолько силен", – объяснил подробнее эксперт.

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