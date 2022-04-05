Как изменились Ефросинина, Барских, Никитюк и другие украинские звезды с начала войны. Фото

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля жизнь украинцев изменилась. Многим пришлось оказаться в могиле за Украину, некоторые 40 суток дают отпор врагу, кто-то занимается волонтерством, а украинские матери забрали детей в безопасность подальше от ужасов войны. Многострадальные украинские города переживают обстрелы каждый день.

Большинство украинских знаменитостей не остались в стороне: певцы служат в ВСУ и cилах теробороны, телеведущие помогают воинам с едой и одеждой в тылу, фотомодели готовят для солдат, а певицы ездят по миру с благотворительными концертами, средства которых направляют украинцам. Война отразилась и на внешности селебрити: появились боевые ранения, новые морщины и уставший вид. OBOZREVATEL сравнил, как изменились звезды с начала вооруженного нападения России.

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Андрей Хливнюк

С первых дней войны лидер группы "Бумбокс" пошел защищать Украину от российских захватчиков. Андрей Хливнюк находился в cилах теробороны в Киеве. О его службе узнал весь мир благодаря сольному исполнению песни "Ой, у лузі червона калина". Музыкант в военной форме у Михайловского собора спел а капелла.

Через месяц после начала войны Хливнюк попал под минометный огонь, автомобиль, в котором он находился, был поврежден. Певец получил травму на щеке под глазом. Врачи зашили рану, и Хливнюк снова пошел защищать Киевщину со шрамами на лице.

Макс Барских

Макс Барских также записался в ряды ВСУ и сейчас проходит обучение. Он активно помогал украинцам и давал благотворительные концерты.

Знаменитость сменил яркий образ на сцене на камуфляжную форму, а вместо микрофона теперь держит автомат. Барских также перешел с русского на украинский язык.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк пока не снимается в развлекательном шоу, а занимается волонтерством. Она переехала из своей квартиры в Киеве на родину в Хмельницкий.

Никитюк помогает беженцам, обеспечивает их ночлегом, одеждой и другими нуждами. Она сменила изысканные платья с декольте, профессиональный макияж и прическу на кепку и обычную куртку.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина, которая является послом ООН, с первого дня войны заняла информационный фронт: обращалась с призывом остановить войну к зомбированным россиянам, давала интервью для иностранных СМИ и помогала беженцам. Фанаты редко видели Ефросинину без грима, сейчас она ежедневно публикует публичные обращения в обычной одежде и без макияжа.

Телеведущая приняла участие в благотворительном концерте в поддержку Украины, который транслировался в 20 странах мира. Она также переформатировала свой благотворительный фонд, пожертвования Ефросинина передает украинцам.

Олег "Фагот" Михайлюта

Олег "Фагот" Михайлюта служит в Вооруженных силах Украины. Он сменил привычную одежду на военную форму и бронежилет. По-прежнему как на сцене, так и сейчас на патрулировании он носит рэперскую кепку.

Музыкант тоже любит петь во время службы вместе с собратьями. Фанаты отметили, что у Фагота посидели волосы и борода, когда началась война.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кто из звезд записался в ряды ВСУ и сил теробороны. Звездные мужчины защищают Украину с оружием в руках.

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