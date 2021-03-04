Как избежать выгорания: украинская актриса поделилась действенными методами

Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, что помогает ей восстановить энергию после тяжелых рабочих будней.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала соответствующий пост, в котором поделилась своими секретами. Медитация, музыка, горячая ванна или прогулка на свежем воздухе – это лишь часть методов расслабления знаменитости.

"Оставлю для вас несколько своих способов, может именно сегодня кому-то из вас это нужно.

Ванна или душ. Ничто так не перезагружает меня, как звук воды, и это ощущение, что ты смываешь с себя всю негативную энергию.

Медитация. Когда я на дне, я включаю получасовую медитацию, особенно люблю "Медитацию Благодарности".

Прогулка с глубоким дыханием. Просто идти и дышать – это очень освежает голову.

Покричать и поплакать в закрытой машине – слив негатива это всегда освобождение от него, я такое практикую.

Музыка в наушниках. Бывают моменты, когда ты не можешь никуда деться, а с этим способом легко абстрагироваться.

Выпить стакан воды медленно по глоточку, и сразу становиться легче.

Спорт. Физические нагрузки всегда разгружают мозг и эмоции, это проверено не только мной. Когда тело работает, совсем нет сил на негатив", – написала звезда.

Наталья Денисенко – украинская актриса театра, кино и дубляжа, диктор, режиссер и телеведущая. В 2017 году она вышла замуж за своего коллегу Андрея Фединчика. У пары есть маленький сын, которого зовут Андрей.

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