Известные голливудские актрисы призвали мир дать Украине оружие

Популярные голливудские актрисы украинского происхождения Вера Фармига и Иванна Сахно приобщились к флешмобу, созданному в поддержку Украины. Звезды сфотографировались с надписями ArmUkraineNow, призывая мировых лидеров предоставить их Родине необходимое оружие.

Снимки они выложили на свои страницы в Instagram, попросив фанатов распространить пост. Отметим, что знаменитости уже не в первый раз делятся информацией о нападении Российской Федерации на независимую страну (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звезда "Отступников" Вера Фармига, количество подписчиков которой насчитывает 1,1 млн человек, позировала с большим плакатом, где попросила помощи для Украины, в том числе тяжелое оружие.

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Актриса обратилась к подписчикам, попросив их также сделать подобное фото, отметить друзей и призвать правительство своей страны не оставаться в стороне от войны в Украине.

Иванна, в свою очередь, добавила к снимку с лозунгом эмоциональное сообщение. Звезда фильмов "Тихоокеанский рубеж" и "Шпион, который меня бросил" объяснила подписчикам, почему ее Родина срочно нуждается в вооружении.

"Сотные детей составляют десятки тысяч уже убитых мирных жителей. Гражданские здания и целые города разрушены, сравнены с землей и разграблены. Без дополнительного оружия для Украины эта война превратится в бесконечное и кровавое сражение, которое будет сеять беды, страдания и еще больше смертей", – говорится в сообщении.

Актриса обратила внимание на то, что война в Украине коснется всего мира и усложнит жизнь многим гражданам других государств. Поэтому она призывала каждого бороться за свободу и демократические ценности.

Стоит добавить, что знаменитости регулярно публикуют посты, нацеленные на поддержку Украины и распространение правды о зверствах оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский актер Пьер Ришар обратился к диктатору Путину из-за войны в Украине. Он осудил жестокое нападение россиян и подчеркнул, что действиям военного преступника нет нападения.