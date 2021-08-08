Известно, в каком сейчас состоянии избитый танцор Нади Дорофеевой

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Стало известно, в каком сейчас состоянии избитый танцор Нади Дорофеевой

Мама танцора украинской певицы Нади ДорофеевойЕвгений Гончаренко, которого недавно избил сотрудник Управления государственной охраны Украины возле киевского ночного клуба "Лифт", сообщила, что ее 22-летний сын остается в стабильно тяжелом состоянии. Женщина заявила, что парень до сих пор в коме.

Как пишет мама танцора в Facebook, Евгений Гончаренко еще пробудет в коме минимум 10 дней. Только после того, как врачи увидят уменьшение отека головного мозга, парня будут выводить постепенно из медикаментозного сна. Соответствующий скрин поста Надя Дорофеева опубликовала в Instagram-stories.

"На сегодняшний день информация, что он будет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился. Только тогда его будут постепенно выводить из сна и диагностировать возможные последствия", — написала мама Жени Гончаренко в Facebook.

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Мама танцора заявила, что парень до сих пор в коме

Напомним:

  • Ранее популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что ее танцора Женю неизвестный мужчина жестоко избил. Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 1 августа. У танцора было кровоизлияние в мозг. В результате ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Танцора Дорофеевой избили и у него было кровоизлияние в мозг

  • Позже личность нападавшего была установлена – это Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.

  • Как оказалось, когда 22-летний парень вместе с двумя приятелями вышли из клуба LIFT, по улице проходил сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной. Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО, достала телефон и начала снимать. Беспалый вернулся и попытался выбить телефон. В конфликт вмешался танцор, которого сотрудник УГО ударил в голову. Ранее в распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Евгений Гончаренко работает в балете певицы Нади Дорофеевой, однако украинцы узнали о нем после того, как он засветился в популярном проекте "Танцуют все".

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