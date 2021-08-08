Известно, в каком сейчас состоянии избитый танцор Нади Дорофеевой

Мама танцора украинской певицы Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко, которого недавно избил сотрудник Управления государственной охраны Украины возле киевского ночного клуба "Лифт", сообщила, что ее 22-летний сын остается в стабильно тяжелом состоянии. Женщина заявила, что парень до сих пор в коме.

Как пишет мама танцора в Facebook, Евгений Гончаренко еще пробудет в коме минимум 10 дней. Только после того, как врачи увидят уменьшение отека головного мозга, парня будут выводить постепенно из медикаментозного сна. Соответствующий скрин поста Надя Дорофеева опубликовала в Instagram-stories.

"На сегодняшний день информация, что он будет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился. Только тогда его будут постепенно выводить из сна и диагностировать возможные последствия", — написала мама Жени Гончаренко в Facebook.

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Напомним:

Ранее популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что ее танцора Женю неизвестный мужчина жестоко избил. Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 1 августа. У танцора было кровоизлияние в мозг. В результате ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позже личность нападавшего была установлена – это Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины .

Как оказалось, когда 22-летний парень вместе с двумя приятелями вышли из клуба LIFT, по улице проходил сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной. Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО, достала телефон и начала снимать. Беспалый вернулся и попытался выбить телефон. В конфликт вмешался танцор, которого сотрудник УГО ударил в голову. Ранее в распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Евгений Гончаренко работает в балете певицы Нади Дорофеевой, однако украинцы узнали о нем после того, как он засветился в популярном проекте "Танцуют все".