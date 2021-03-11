Известная телеведущая научилась гипнотизировать кур в Индонезии. Фото

Ведущая тревел-шоу "У кого більше?" на "Новом канале" Оля Манько показывала жителям Индонезии необычные фокусы. В том числе, загипнотизировала кур.

Так, она поделилась, что для этого необходимо положить курицу на бок и проводить от ее клюва по земле черточки. Для животного это своего рода гипноз: птица лежит через несколько секунд будто неживая. Телеведущая добавила, что индонезийцы были в восторге от увиденного коронного номера. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала" (кадры можно посмотреть ниже).

"Жители поселка заинтересовались мной. А еще они любят различные шоу. Поэтому я собрала народ и показывала им фокусы. Сначала "оторванной палец", который помню с детства, затем еще несколько известных уловок. Но нужен был еще один коронный номер, чтобы всех удивить. И здесь режиссер, которая меня снимала на Суматре, сказала, что можно загипнотизировать кур. Я об этом когда-то слышала. Необходимо взять курицу, положить на бок и проводить от ее клюва по земле черточки. Это действует на птичку, как гипноз: через несколько секунд она лежит, как неживая. И что вы думаете? У меня получилось", – рассказала о пережитом опыте журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская ведущая рассказала, как работала чистильщицей ушей в Индии. Алина Мисечко поделилась, что для этого занятия не нужно иметь особого таланта и научиться этому можно всего за несколько минут.