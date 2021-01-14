Известная рэперша разозлила поклонников видео, на котором сварила своего мертвого кота

Американская рэперша Азилия Бэнкс опубликовала в сети видео, на котором показывает, как выкапывает из земли своего мертвого кота, а затем варит его в кастрюле. Отмечается, что животное умерло несколько месяцев назад.

Как стало известно, соответствующий ролик знаменитость выложила на своей странице в Instagram, но затем удалила его. Позже в Twitter все же разместили это видео (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Как рассказала сама исполнительница, она решила так поступить для того, чтобы сделать из кота чучело и сохранить его череп.

Стоит отметить, что поклонники звезды раскритиковали ее. Многие отметили, что так нельзя поступать, а тем более выставлять на публику.

"Лично я считаю, что это неуважительно даже снимать и публиковать такое", "Отнесите это к таксидермисту. Вы представляете запах?!", "Я просто помню время, когда никто не делал такое дер**о, не говоря уже о том, чтобы показывать это", "Она не готовила, а хотела сохранить кости, но все равно не надо было это показывать нам", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Азилия Бэнкс – американская певица, рэпер и автор песен. Бэнкс прославилась в 2011 году, когда возглавила "Список крутых" в журнале New Musical Express.

В декабре того же года она была объявлена среди номинантов опроса Би-би-си Sound of 2012, где в итоге заняла третье место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.