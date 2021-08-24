Избитый танцор Дорофеевой рассказал о своем самочувствии после больницы: много ем, восстанавливаю утраченные силы

Избитый танцор Нади ДорофеевойЕвгений Гончаренко,который продолжает лечение дома после выписки из больницы, рассказал о своем самочувствии. Он поделился, что его правый глаз стал видеть намного лучше, а дырка на шее от аппарата ИВЛ постепенно заживает.

Об этом парень сообщил на своей странице в Instagram. Он также уверен, что сможет полностью выздороветь гораздо быстрее, чем прогнозируют врачи (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Правый глазик стал видеть намного лучше. Врачи очень компетентны. Дырочка на шее постепенно зарастает, еще пара перевязок и забуду об этой проблеме. Уже себе придумываю эскизы татуировки, которая будет на месте шрама. Очень много ем, восстанавливаю утраченные 13 килограмм во время сна. Стараюсь много-много ходить", – высказался парень.

Видео дня

Также Евгений заявил, что получает от хейтеров много негативных комментариев в свой адрес. Он решил на них отреагировать:

"Вы меня делаете только сильнее. Спасибо вам за это. И, конечно же, отсутствие серого вещества у ваших коробочках меня очень сильно веселит. Я никогда не перестану одеваться так, как я одевался, а наоборот, после того, как мне жизнь подарила вторую жизнь, я это буду делать еще более ярко и красочно", – сказал Гончаренко.

Напомним, танцора Евгения Гончаренко жестоко избили. У парня произошло кровоизлияние в мозг. В результате ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Нападавшим оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее танцора Дорофеевой выписали из больницы после 15-дневной комы. Он вернулся домой находясь почти месяц в больнице. Парень опубликовал кадры и показал, как его встретили родные и друзья. Судя по кадрам, ему устроили уютную вечеринку во дворе дома.