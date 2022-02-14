Ирма Витовская: песня Alina Pash крутая, но сколько нужно денег, чтобы не унижать Украину?

Украинская актриса Ирма Витовская заявила, что песня победительницы национального отбора на Евровидение 2022 года Алины Паш крутая, однако вояж в столицу страны-агрессора РФ ее "пересырает". Именно поэтому, по словам артистки, она болела за группу KALUSH Orchestra.

Соответствующий пост появился на официальной странице звезды в Facebook. Она также призвала молодежь не прогибаться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Тот случай, когда вояж в столицу агрессора "пересырает" крутую песню с классным нужным содержанием и хорошим исполнением. Почему существует эта болезнь – "отсутствие яиц"? Сколько нужно денег, чтобы не унижать своих и свою страну?" – спросила у подписчиков актриса.

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Знаменитость добавила, что ей не хватает слов из-за "моральной проституции" и отсутствия ощущения солидарности с теми украинцами, которые борются и умирают за независимость Украины.

Ирма Витовская также считает, что KALUSH Orchestra достойно выступили на нацотборе, хотя и композиция Алины Паш несет важный и актуальный месседж миру.

"Не прогибайся, молодежь! Не прогибайся! Как бы тяжело не было. В нашей истории многие поколения молодежи проходили ад и пытки. Неужели так тяжело держать гонор?", – призвала звезда.

Подписчики актрисы поддержали ее, написав в комментариях, что текст знаменитости им откликнулся и поблагодарив за стойкую позицию.

"Очень откликнулось! Я за Калуш", "Отлично сказано, госпожа Ирма", "Думаю, прежде всего, ее не нужно было допускать к отбору", – говорится в сообщениях под постом.

Как известно, 12 февраля Алина Паш выиграла Национальный отбор на Евровидение 2022 с песней "Тіні забутих предків", текст которой написан на двух языках. Она выступит в Турине (Италия) уже в мае этого года.

Напомним, что певицу обвинили в незаконном пересечении крымских границ и выступлении на оккупированном Россией полуострове. Обо всех скандалах с участием победительницы можно прочитать здесь.

Кратко о звездах:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Ирма Витовская – украинская актриса театра и кино, продюсер, общественный деятель. Работает в Молодом Театре. Заслуженная артистка. Участница международных театральных и кинофестивалей несколько лет подходит в список известных художников и общественных деятелей по версиям изданий "НВ" и "Фокус".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирма Витовская рассказала, что планирует делать в случае новой агрессии РФ. Для себя артистка определила четыре "сценария" развития событий.