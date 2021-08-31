Ирина Федишин впервые попробовала себя в роли актрисы

Популярная украинская певица Ирина Федишин заинтриговала своих поклонников неожиданной новостью. Впервые в жизни она попробовала себя в роли актрисы в большом проекте.

Этой новостью артистка поделилась на своей официальной странице в Instagram. Появилось даже несколько фотографий Ирины в кадре, на которых она в светлых джинсах и черной блузке. (Чтобы просмотреть фотографии, доскрольте до конца страницы).

"Впервые снялась в кино, которое покажут на канале "1 + 1". Пока, не могу рассказать детали, но много можно уже подсмотреть в сторис", – пишет новоиспеченная актриса.

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Сейчас роль певицы остается загадкой. Дата премьеры фильма также не разглашается.

Напомним, что до этого она снималась только для музыкальных клипов. Последний из них под названием "Україна" вышел менее недели назад на You Tube канале Ирины.

Факты о знаменитости:

Ирина Федишин с детства росла в музыкальной семье. Ее мама работала в доме культуры, а папа играл в собственном музыкальном коллективе.

Тексты для большинства своих песен артистка пишет самостоятельно.

Ирина получила экономическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франка.

Первым музыкальным инструментом будущей певицы был синтезатор.

В 2018 году Ирина приняла участие в проекте "Голос країни" в команде Джамалы. К ней обернулись все тренеры, но дойти до прямых эфиров певице не удалось.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ирина Федишин невольно попала в скандал, который связан с нарушением авторских прав.