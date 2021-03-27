Иракли Макацария после шоу "Маска": это нереально крутая работа, я влюбился

Грандиозное шоу "Маска", которое выходит на телеканале "Украина", продолжает бить все рекорды популярности. В новом выпуске рассекретили еще одного яркого участника – под маской эпатажного иностранца Сома все это время скрывался продюсер и бизнесмен Иракли Макацария.

За кулисами самого успешного на украинском ТВ проекта он признался, сложно ли ему было сохранять в секрете свое участие в столь таинственном шоу и стоит ли теперь ждать его сольную песню. Об этом Иракли рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL.

– Вы настолько круто перевоплотились в бунтаря Сома, что никто даже представить не мог, что там может быть такой сдержанный и интеллигентный Иракли.

– Я бы и сам не представил. Это первый в моей жизни опыт пения. Я никогда не пел даже в караоке, а в гипершоу "Маска" смог.

– Теперь будете петь дома без стеснения?

– Конечно. Сейчас уже будет альбом. Вот прям сразу в студию еду работать. А потом отправляемся в турне (смеется).

Иракли Макацария в образе Сома. kanalukraina

– Вы очень активно двигались на сцене. Сложилось впечатление, что находиться в этом костюме вам было не так уж сложно.

– В целом, маска была достаточно тяжелая, но на сцене пару минут можно было энергично подвигаться. На самом деле это не так сложно, просто нужно привыкнуть.

Иракли Макацария в костюме Сома. kanalukraina

– У вас такой образ – секси-мачо…

– Ну да, с таким-то пузом (смеется).

– Вы участвовали в создании этого костюма?

– Нет, над ним работала команда шоу "Маска". Это нереально крутая работа. Я влюбился в этот образ и даже не знаю, как теперь жить с моими 6 кубиками. Надо, наверное, пузо сейчас отрастить и ирокез сделать (улыбается). Вообще считаю, что моя маска – самая крутая!

Иракли Макацария в костюме Сома на шоу "Маска". kanalukraina

– Сложно ли вам было сохранять в тайне свое участие в таком популярном шоу?

– В принципе, нет. Я же понимал, что весь кайф проекта в том, чтобы до конца гадать – та ли знаменитость скрывается под маской – и каждую неделю ждать новый выпуск. Мне удавалось держать это в тайне.

– Вас угадала только Настя Каменских. Рассчитывали, что так долго вас не смогут рассекретить?

– Честно – я думал два или максимум три выступления покажу. Даже не представлял, что пройду так далеко. Мне кажется, угадать было очень сложно, потому что нигде в интернете нет видео, где я пою хотя бы в караоке. Но Настя произнесла мое имя.

Иракли Макацария рассказал об участии в шоу. kanalukraina

– Песни, которые вы исполняли на сцене, выбирали сами?

– Совместно с командой шоу мы искали варианты, которую я смогу спеть. Работали в студии, я предлагал какие-то песни, пробовали и потом решали. Все композиции, которые я исполнял, мои любимые. Они очень старые, были и англоязычные, и русскоязычные. Безумно доволен своим репертуаром! Слушайте, 6 песен – это уже альбом.

– Когда впервые услышали свой голос, какая у вас была реакция?

Когда я пел в микрофон, мне казалось, что это было ужасно. И я расстроился. Но потом начал заниматься с учителем по вокалу. Мне давали наставления, и в целом для человека, который никогда раньше не пел, мне кажется, получилось неплохо. Я остался доволен. Теперь точно буду петь в ванной.

– Может, стоить ждать от вас сольную песню или даже клип?

– Не могу сказать. Не представляю себя поющим, но после этого проекта – кто знает. Может, что-то и придумаем.

Иракли Макацария на шоу "Маска" в образе Сома. kanalukraina

– Было видно, как ваш персонаж на сцене кайфовал. Вы тоже получили удовольствие от участия?

Безусловно! Это невероятный опыт и один из самых ярких проектов, в которых я принимал участие. Безумно рад, что он идет на украинском телевидении. Уверен, что зрители в восторге от этого праздника, который дарит всем радость и позитив. "Маска" – очень крутой проект!

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" во время десятого выпуска шоу "Маска" появился новый харизматичный герой – загадочная Луна. Как оказалось, под маской пряталась украинская исполнительница Надежда Мейхер.