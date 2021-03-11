Илона Гвоздева показала фигуру в купальнике после вторых родов. Фото

Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

Знаменитость появилась на пляже впервые после своих вторых родов. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Гвоздева предстала в Египте в голубом купальнике, позируя на фоне моря и сидя на качелях.

"Пока в Киеве зима, хочу поделиться с вами своим летом", – подписала кадр танцовщица.

Стоит отметить, что пользователи сети остались в восторге от того, как выглядит звезда. Многие подчеркнули, что после двух родов она в отличной форме.

"Идеальные формы с двумя детками", "Класс!", "Красота", "Идеальная", – пишут люди в комментариях.

Напомним, не так давно Гвоздева стала мамой во второй раз. Через месяц после родов артистка показала свою фигуру поклонникам и назвала, какой у нее вес.

Также Гвоздева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру без фотошопа. Знаменитость сейчас активно приводит тело в порядок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илона Гвоздева отправилась на отдых в Египет без супруга. Она рассказала, что компанию ей составили родители, дети и ее кума.