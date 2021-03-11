Илона Гвоздева показала фигуру в купальнике после вторых родов. Фото
Украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в купальнике.
Знаменитость появилась на пляже впервые после своих вторых родов. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).
Так, Гвоздева предстала в Египте в голубом купальнике, позируя на фоне моря и сидя на качелях.
"Пока в Киеве зима, хочу поделиться с вами своим летом", – подписала кадр танцовщица.
Стоит отметить, что пользователи сети остались в восторге от того, как выглядит звезда. Многие подчеркнули, что после двух родов она в отличной форме.
"Идеальные формы с двумя детками", "Класс!", "Красота", "Идеальная", – пишут люди в комментариях.
Напомним, не так давно Гвоздева стала мамой во второй раз. Через месяц после родов артистка показала свою фигуру поклонникам и назвала, какой у нее вес.
Также Гвоздева поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру без фотошопа. Знаменитость сейчас активно приводит тело в порядок.
Как сообщал OBOZREVATEL, Илона Гвоздева отправилась на отдых в Египет без супруга. Она рассказала, что компанию ей составили родители, дети и ее кума.