Игорь Кондратюк раскритиковал россиян, которые до этого времени 'жевали сопли' и говорили, что 'Путин хороший'

Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк подверг жесткой критике российских звезд и обычных граждан, которые до 24 февраля "жевали сопли", а сейчас стали извиняться за политику своего диктатора-президента Путина. Он посоветовал спрашивать у подобных лиц, является ли Крым частью Украины, и поделился, что сам удалил из друзей всех "крымнашистов".

Соответствующее сообщение звезда "Караоке на Майдане" опубликовал на своей странице в Facebook. Отметим, что запись автора за час собрала почти 2 тысячи положительных реакций и множество комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Продюсер обратился к украинцам, которым граждане страны-агрессона шлют свои "искренние" соболезнования и извинения, а также прокомментировал заявления звезд шоу-бизнеса, внезапно и впервые выступивших против вторжения в Украину.

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"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008- го, и в марте 2014-го, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают", – говорится в сообщении.

Также он поделился, что со своей стороны давно оборвал все контакты со знаменитостями, которые поддерживали оккупацию Крыма и не признавали вмешательства Российской Федерации.

"P.S. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех с*чих "крымнашистов" удалил как умственно отсталых", – заявил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк жестко отреагировал на обращение агрессора Путина к ВСУ. Продюсер подчеркнул, что диктатору пора отправиться на "переработку".

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