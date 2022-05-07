Хуже, чем в Буче. Бедняков рассказал об аде в Мариуполе: расстреливали авто, с мужчин снимали трусы

Популярный украинский телеведущий, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков, чей родной город Мариуполь уничтожили российские фашисты, рассказал об их зверствах над мирными гражданами. По его словам, горожане в оккупации натерпелись даже больше, чем пострадавшие в Буче.

Однако в Донецкой области, по мнению знаменитости, изверги имеют время уничтожить последствия своих военных преступлений. Такой комментарий раздался в интервью каналу "Футбол" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я за все время послушал столько историй. Все говорят о Буче, Ирпене. Это то, что все видели. В Мариуполе было еще хуже. Сейчас массово убирают все, пытаются уничтожить свидетельства, собирают тела, куда-то​​​​​​​ их сбрасывают, оттуда забирают технику. Мы не сможем понять тех людей, которые были в Мариуполе", – поделился Бедняков.

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Как известно, в первые дни полномасштабной войны еще существовала возможность покинуть Мариуполь и уехать на неоккупированные территории Украины, однако многие горожане из-за шока или по незнанию потеряли эту возможность.

Ведущий, чьи друзья до сих пор жили в Донецкой области и объездными путями убежали от захватчиков, рассказал об их воспоминаниях. В частности, ему известно о случаях, когда гражданских мужчин раздевали якобы для осмотра.

"Там столько детей, женщин погибло. Это был настоящий ад. До трусов раздевали. У некоторых ребят даже трусы снимали. Искали татуировки, спрашивали знают ли кого-то из военных, все что можно было, все проверяли. Мои уехали все. Говорили что некоторые не проходили. Что дальше с ними происходило, не знаю. Родные потеряли связь", – поделился он.

Из-за агрессивных действий российских оккупантов на блокпостах, а именно: обысков, расстрелов машин и т.д., мариупольцам приходилось искать объезд через Крым.

"Мои друзья выбирались 7 дней. В начале еще можно было выехать на территорию Украины. Но люди этого не знали. Люди не понимали, что происходит. Расстреливали машины. Мой друг ехал 8-9 дней в Европу, потому что не выпускали уже на территорию Украины. Он уезжал через Крым и объезжал всю территорию России", – рассказал Бедняков.

По его словам, из РФ уже можно было попасть в Европу и убежать от свирепствующих в Мариуполе и других городах агрессоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама Андрея Беднякова скончалась, не выдержав ужасов войны. Ведущий рассказал, каковы были ее последние слова.